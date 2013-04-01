مظاهرة للبقر في فرنسا بسبب أسعار الحليب

فرنسا (صدى):

ذكر راديو فرنسا الدولي أن رابطة المزارعين الفرنسيين، أقاموا مظاهرة أمام محلات السوبر ماركت بالبقر والأسمدة للضغط عليهم.

وأضاف راديو فرنسا أن أسعار الحليب وطلب محلات السوبر ماركت رفع أسعارها، دفعت للمواجهة مع المزارعين الذين يرون أن ذلك سيتسبب في عزوف المواطنين عن الشراء .

و أشار راديو فرنسا إلى أن المائدة المستديرة التي اقترحتها الحكومة لأجراء مفاوضات بين الجانبين بات مصيرها الفشل لأن الأزمة الاقتصادية التي تهدد فرنسا خاصة وأوروبا عامة، تجعل كل طرف يتمسك بموقفة .

وكشف راديو فرنسا أن المواطنين الفرنسيين لجئوا لمراجعة احتياجاتهم اليومية من أجل تقليصها ومن بينها منتجات الألبان التي ستستخدمها الأسر التي لديها أطفال فقط .

و انتهى راديو فرنسا إلى أن هذه المظاهرة الفريدة والتي استمرت 12 ساعة للمزارعين مع أبقارهم يفترشون الأرض، أصابت رابطة محلات السوبر ماركت و الخوف من عدم السيطرة على الأبقار و اقتحامهم المحلات و تحطيمها .