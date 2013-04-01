نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مظاهرة للبقر في فرنسا بسبب أسعار الحليب

Time منذ 7 سنوات
Views 5800
Comment 12
مظاهرة للبقر في فرنسا بسبب أسعار الحليب

فرنسا (صدى):
ذكر راديو فرنسا الدولي أن رابطة المزارعين الفرنسيين، أقاموا مظاهرة أمام محلات السوبر ماركت بالبقر والأسمدة للضغط عليهم.

وأضاف راديو فرنسا أن أسعار الحليب وطلب محلات السوبر ماركت رفع أسعارها، دفعت للمواجهة مع المزارعين الذين يرون أن ذلك سيتسبب في عزوف المواطنين عن الشراء .

و أشار راديو فرنسا إلى أن المائدة المستديرة التي اقترحتها الحكومة لأجراء مفاوضات بين الجانبين بات مصيرها الفشل لأن الأزمة الاقتصادية التي تهدد فرنسا خاصة وأوروبا عامة، تجعل كل طرف يتمسك بموقفة .

وكشف راديو فرنسا أن المواطنين الفرنسيين لجئوا لمراجعة احتياجاتهم اليومية من أجل تقليصها ومن بينها منتجات الألبان التي ستستخدمها الأسر التي لديها أطفال فقط .

و انتهى راديو فرنسا إلى أن هذه المظاهرة الفريدة والتي استمرت 12 ساعة للمزارعين مع أبقارهم يفترشون الأرض، أصابت رابطة محلات السوبر ماركت و الخوف من عدم السيطرة على الأبقار و اقتحامهم المحلات و تحطيمها .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نقول خير إن شاء الله، بس الجو الآن في الرياض تقريبا شبه صحو..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد
ههههههههههههههههههههه .. .. يارب رحمتك .. الله يعطيه على قد نيته .. آمين ..
ابو محمد
هههههههههههههه ..
ابو محمد
ماشاء الله تبارك الله ..

أخر الأخبار

الهلال يرصد مبلغًأ ضخمًا لضم نواكايمي
الهلال يرصد مبلغًأ ضخمًا لضم نواكايمي
Time منذ 3 دقائق Views 1098
أطفال يتسببون في شجار عنيف بين امرأتين
أطفال يتسببون في شجار عنيف بين امرأتين
Time منذ 8 دقائق Views 79
بالصور.. أداء صلاة التراويح في الحرمين وسط أجواء روحانية
بالصور.. أداء صلاة التراويح في الحرمين وسط أجواء روحانية
Time منذ 9 دقائق Views 1219
وكالة الأدوية الأوروبية تحذر: "ترامب ينادي باستخدام دواء آثاره خطيرة
وكالة الأدوية الأوروبية تحذر: "ترامب ينادي باستخدام دواء آثاره خطيرة
Time منذ 12 دقيقة Views 1246
المنازل تتحول لمساجد في شهر الخير
المنازل تتحول لمساجد في شهر الخير
Time منذ 18 دقيقة Views 181
السجون: اتخذنا الإجراءات اللازمة لحذف تطبيق "فرجت"
السجون: اتخذنا الإجراءات اللازمة لحذف تطبيق "فرجت"
Time منذ 22 دقيقة Views 1382
صراع بين ريال مدريد وتشيلسي على موهبة ستوك سيتي 
صراع بين ريال مدريد وتشيلسي على موهبة ستوك سيتي 
Time منذ 32 دقيقة Views 1343
الأرصاد تحذر من استمرار السحب الرعدية الممطرة على الرياض
الأرصاد تحذر من استمرار السحب الرعدية الممطرة على الرياض
Time منذ 40 دقيقة Views 1454
مصر تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد قرار تقليل ساعات الحظر
مصر تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد قرار تقليل ساعات الحظر
Time منذ 43 دقيقة Views 1593
أخصائي اجتماعي يوجه نصائح لتحصين النفس من المرض النفسي في رمضان (فيديو)
أخصائي اجتماعي يوجه نصائح لتحصين النفس من المرض النفسي في رمضان (فيديو)
Time منذ 48 دقيقة Views 1510