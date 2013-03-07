نواف بن فيصل: ننتظر شهادة فهد بن خالد في قضية حسين عبد الغني

أحمد الغامدي (صدى):

شدد الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، على أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال لم يتهم أي شخص، وما صدره منه بخصوص جدولة الأربعة أسابيع الأخيرة لدوري زين السعودي حق من حقوقه في التعبير عن رأيه، مشيرا في ردوده عبر صفحته الخاصة في (تويتر )على العديد من الاستفسارات التي تحدث عنها الجمهور، إلى أن الأمير فهد بن خالد رئيس نادي الأهلي لم يرسل بعد إفادته في قضية حسين عبد الغني قائد النصر ولجنة المنشطات، متوقعا أن يرسلها السبت المقبل.

وقال في بداية تغريدته في (تويتر): "الأمير عبد الرحمن بن مساعد لم يتهم شخص وحقه الكامل يعبر عن رأيه".

وفي رد على استفسار آخر بشأن حقوق موظفي بيوت الشباب قال: "الموضوع محل اهتمامي والمالية وعدتنا الأسبوع الماضي بإنهائه".

وأكد الأمير نواف بن فيصل ردا على التغير في هيكلة الرئاسة العامة بقوله: "تم التغير لـ 15 من القيادات في الوظائف العليا وهناك تطوير كامل في الهيكلة الإدارية للرئاسة العامة".

وحول قضية شكوى المنشطات ضد القائد النصراوي حسين عبد الغني وإفادة الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي قال : "الأمير فهد بن خالد لم يرسل بعد إفادته، حسب ما علمت أنه سيرسلها السبت، واثق أن كل من له أو عليه سيكون بحول الله".

ونفى الأمير نواف بن فيصل أن يكون يحارب الهلال ورد قائلا: "رجائي تجنبوا هذا الطرح المتعصب كيف أكون ضد من أخدمهم وهم الشباب والرياضيين والأندية السعودية، بعض من المنطق أرجوكم".

وعن مقال عادل التويجري والذي أسماها أحد الجماهير بأنه تهكم على رعاية الشباب قال: "كل إنسان والإعلامي بالذات له الحريه في رأيه، وأنا لدي قناعة تامة أن الحق بين وغيره بين ومن يتكل على رب العزة والجلال لا خوف عليه".

وكشف الأمير نواف بن فيصل عن الشهادة التي يحملها حيث قال: "أنا خريج قانون".

وعن تشجيعه لأحد الأندية قال: "رغم أني لا أحب كثرة القسم ولا أحبذه ولكن لأقفل الموضوع، أني والله العظيم ﻻ أشجع وﻻ نادي وﻻ يهمني إلا مصلحتكم وخدمتكم".

وفي رد آخر على زيادة الوزن لديه قال : "الله ﻻ يبلاكم، بعد مشكلة ظهري والتي أقعدتني شهرين على الفراش أصبح صعب أمارس رياضة وليس من كثر الأكل".