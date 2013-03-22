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بالصور..حريق هائل في سكن للعمال في تبوك

Time منذ 7 سنوات
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بالصور..حريق هائل في سكن للعمال في تبوك

موسى العروي (صدى):
اندلع حريق هائل ظهر اليوم في سكن للعمال على طريق المدينة تبوك تابع إلى أمانة تبوك استمر إلى ما يقارب الساعة والنصف وبسرعة فائقة انتشرت النيران في جميع سكن العمال بسب سرعة الرياح التي اجتاحت تبوك من صباح اليوم.

الحريق امتد إلى الشارع الرئيسي للسكن حيث تم احتراق ما يقارب ستة ضاغطة رجيع وانفجار اسطوانات غاز.

كما أن سكن العمال سيئ التنظيم حيث كان اغلبه غرف من الصناديق والأخشاب والتمديدات الكهربائية العشوائية الكثيرة.

وأفادوا العمال أن لديهم مبالغ مالية احترقت في الغرف والشركة لا تعوضهم شي, كما تابع الحريق ميداني سعادة اللواء مستور الحارثي مدير إدارة الدفاع المدني في تبوك.

ومن جهته صرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني في تبوك العقيد ممدوح العنزي أن الحريق كان بدايته في أخشاب ونفايات سرعان ما انتقلت إلى جزء من سكن العمال واحترقت بعض سيارات الرجيع شارك في الحادث خمسة فرق ومصلحة المياه في منطقة تبوك ولا يزال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحريق.

ومن جهة أخرى صرح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر في تبوك حسام الصالح أن الحريق أسفر عن إصابتين اختناق واحدة من الدفاع المدني وأخرى من العمالة عولجت في نفس الموقع.

وذكرت مصادر أن الحريق يوجد به شبهه جنائية وسلم إلى شرطة السليمانية بحكم الاختصاص باشر الحادث الهلال الاحمر لصحة تبوك و فرق من مستشفى الامير سلمان العسكري.

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موسى العروي
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أحدث التعليقات

M-512
ذنبها على جنبها يحاسبها الله يوم القيامة، ومن الخطأ انها تنشر فيديو لها كذا هذا خطر وحرام .
ابو محمد 😎
امحق دبا ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يعينكم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يعينكم

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