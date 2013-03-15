رئيس الهلال : أحمد عيد هنئني برسالة نصية

طلال الغامدي (صدى):

أوضح الامير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال عن تلقيه رسالة تهنئة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم احمد عيد بعد فوز فريق الهلال على فريق الريان القطري ٣-١ وذلك عبر رسالة نصية ، وجاء التوضيح بعد ان أثارت الجماهير الهلالية جدل كبير حول تهنئة رئيس الاتحاد السعودي لنادي الاهلي وعدم تهنئته لنادي الهلال.

وقال رئيس الهلال عبر حسابه الشخصي في تويتر :” هناك سؤال تكرر علي أكثر من مرة وهو هل تلقيتم تهنئة من رئيس الإتحاد السعودي الأستاذ أحمد عيد بعد فوزنا البارحة ، تلقيت رسالة نصية من رئيس الإتحاد السعودي على هاتفي يبارك فيها بالفوز وأجبته شاكراً برسالة مماثلة

وقد عبر الجمهور الهلالي عن غضبه من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ احمد عيد وتم إنشاء هشتاق

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وطالب عدد من الجماهير الزرقاء الأستاذ احمد عيد بالعدل وان جميع الأندية تمثل الوطن وانه مسئول عن جميع الأندية السعودية وهي تحت مظلته