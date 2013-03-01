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الإطاحة بـ "30 امرأة و5 رجال" في دهم منزل مشبوه بالخرج

Time منذ 7 سنوات
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Comment 9
الإطاحة بـ "30 امرأة و5 رجال" في دهم منزل مشبوه بالخرج

الخرج (صدى):
دهمت الجهات الأمنية المشتركة في محافظة الخرج، منزلاً في حي العزيزية يؤوي ما يزيد على 30 امرأة وخمسة رجال من الجنسية الإثيوبية والصومالية المخالفين لنظام العمل والإقامة، قاموا بتحويله إلى وكر دعارة وتنفيذ الأعمال المشبوهة.

وقامت الجهات الأمنية بقيادة الرقيب سامي المطيري، بالعملية بعد ورود معلوماتٍ لإمارة الخرج عن المنزل، وتمّ القبض على أفراد الشبكة وتحويلهم إلى الجهات المختصّة.

والجهات المشاركة في العملية، هي: شرطة الخرج، وإدارة الجوازات، وشعبة المرور، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإدارة الدفاع المدني، وذلك تحت إشراف محافظ الخرج المكلف مساعد السالم، ومدير شرطة الخرج العميد محمد بن عبد الله أبو قرنين.

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أحدث التعليقات

abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه
عدو الخونة
عونان موفق
عدو الخونة
خليك في الشبك
Essaaa
عليا الحلال كذاب
Essaaa
عليا الحلال كذاب

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