الإطاحة بـ "30 امرأة و5 رجال" في دهم منزل مشبوه بالخرج

الخرج (صدى):
دهمت الجهات الأمنية المشتركة في محافظة الخرج، منزلاً في حي العزيزية يؤوي ما يزيد على 30 امرأة وخمسة رجال من الجنسية الإثيوبية والصومالية المخالفين لنظام العمل والإقامة، قاموا بتحويله إلى وكر دعارة وتنفيذ الأعمال المشبوهة.
وقامت الجهات الأمنية بقيادة الرقيب سامي المطيري، بالعملية بعد ورود معلوماتٍ لإمارة الخرج عن المنزل، وتمّ القبض على أفراد الشبكة وتحويلهم إلى الجهات المختصّة.
والجهات المشاركة في العملية، هي: شرطة الخرج، وإدارة الجوازات، وشعبة المرور، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإدارة الدفاع المدني، وذلك تحت إشراف محافظ الخرج المكلف مساعد السالم، ومدير شرطة الخرج العميد محمد بن عبد الله أبو قرنين.