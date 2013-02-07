نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بدء تسجيل الطلبة المستجدين

Time منذ 7 سنوات
Views 1982
Comment 1
بدء تسجيل الطلبة المستجدين

الرياض (صدى):
حددت وزارة التربية والتعليم بعد غد موعد بداية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام للعام الدراسي 1434/ 1435.

وقال المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، خالد الحماد بحسب"الوطن" إن التسجيل سيكون عبر شبكة الإنترنت على موقع "نور" الإلكتروني التابع للوزارة noor.moe.sa . وأضاف أن سن القبول حددت بخمس سنوات وتسعة أشهر، أي يشمل ذلك من وُلد في 26 محرم 1429، مضيفا أن الحد الأدنى للسن النظامية هو خمس سنوات و6 أشهر، بشرط إثبات انتظام الطالب أوالطالبة مدة سنة كاملة في روضة رسمية معتمدة من إدارة التربية والتعليم، مما يضمن امتلاكه، أو امتلاكها المهارات النمائية الأساسية التي تمكنهما من اكتساب المعرفة واستيعاب المناهج الدراسية، على أن يكونا من مواليد 28/ 4/ 1429.

برنامج نور
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلها مصايب ما شفنا فوائد ..
ابو محمد 😎
كلها مصايب ما شفنا فوائد ..
فهد القحطاني
عادي جدا .. لا فيه شئ حرام .. ولا مخالفة لنظام التجول .. ولا نزلوا من سياراتهم وتجمعوا .. ولا أي مشاكل ولا صخب .. جالسين بسياراتهم وصيام والأكيد إن الأغلبيه يتلون القرآن ويدعون ربهم .. وربي يبارك لصاحب المحل .. ما شاء الله تبارك الله .
ابو محمد 😎
بهلواني ويتبهلل .. .. لولا ان الاسلاك معزوله كان عرف البهلله والسبهلله زين ..
خبير زمانه
نعم تبذير واسراف بس فيه ناس مستفيدة من هذا التبذير يجدون حجة لامر الصرف.... هذا من ابواب الفساد المالي

أخر الأخبار

عائلة تنجو من موت داخل منزلها والسبب
عائلة تنجو من موت داخل منزلها والسبب
Time منذ 6 دقائق Views 284
انقلاب شاحنة على مركبة صغيرة
انقلاب شاحنة على مركبة صغيرة
Time منذ 7 دقائق Views 196
شين وقوي عين
شين وقوي عين
Time منذ 8 دقائق Views 277
مصائب قوم عند قوم فوائد
مصائب قوم عند قوم فوائد
Time منذ 9 دقائق Views 234
قرد على اسلاك الكهرباء
قرد على اسلاك الكهرباء
Time منذ 10 دقائق Views 238
بالفيديو.. متحدث الصحة: سرعة انتشار الفيروس تحت السيطرة
بالفيديو.. متحدث الصحة: سرعة انتشار الفيروس تحت السيطرة
Time منذ 16 دقيقة Views 1399
احتراق والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده حتى الموت
احتراق والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده حتى الموت
Time منذ 18 دقيقة Views 1382
ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية مخالفة بالشرقية
ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية مخالفة بالشرقية
Time منذ 22 دقيقة Views 1286
تونس تُعلن عن أول أيام عيد الفطر دون رؤية الهلال
تونس تُعلن عن أول أيام عيد الفطر دون رؤية الهلال
Time منذ 24 دقيقة Views 1927
هناء الركابي: «ميزانية الدولة أنفع بالأموال التي صٌرفت على قناة داوود الشريان»
هناء الركابي: «ميزانية الدولة أنفع بالأموال التي صٌرفت على قناة داوود الشريان»
Time منذ 27 دقيقة Views 1795