بدء تسجيل الطلبة المستجدين

الرياض (صدى):
حددت وزارة التربية والتعليم بعد غد موعد بداية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول للمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام للعام الدراسي 1434/ 1435.
وقال المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، خالد الحماد بحسب"الوطن" إن التسجيل سيكون عبر شبكة الإنترنت على موقع "نور" الإلكتروني التابع للوزارة noor.moe.sa . وأضاف أن سن القبول حددت بخمس سنوات وتسعة أشهر، أي يشمل ذلك من وُلد في 26 محرم 1429، مضيفا أن الحد الأدنى للسن النظامية هو خمس سنوات و6 أشهر، بشرط إثبات انتظام الطالب أوالطالبة مدة سنة كاملة في روضة رسمية معتمدة من إدارة التربية والتعليم، مما يضمن امتلاكه، أو امتلاكها المهارات النمائية الأساسية التي تمكنهما من اكتساب المعرفة واستيعاب المناهج الدراسية، على أن يكونا من مواليد 28/ 4/ 1429.