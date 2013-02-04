بدء التسجيل في اختبارات (قياس) المعلمات.. غدا

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم بدء المرحلة الثانية لتسجيل المتقدمات لاختبار كفايات المعلمات، وذلك عبرموقعة على شبكة الانترنت www.qiyas.org .
وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز إبراهيم الرشيد إن المركز سيبدأ اعتباراً يوم غد الثلاثاء المرحلة الثانية في تسجيل المتقدمات لاختبار كفايات المعلمات، ويستمر حتى يوم الجمعة 19 ربيع الثاني 1434هـ .
وأضاف الرشيد :"هذه المرحلة تشمل المرشحات من وزارة الخدمة المدينة في عدة تخصصات وهي التربية الإسلامية، واللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا، والتربية الأسرية (اقتصاد منزلي) ورياض الأطفال"، مشيراً أن موعد إجراء الاختبارسيكون يوم الخميس 2 جمادى الأولى 1434هـ، وذلك في 45 مقراً موزعة على جميع مناطق ومدن المملكة.
وأشار مدير العلاقات والاتصال إلى أن المرحلة الأولى التي أعلن عنها سابقاً سينتهي التسجيل فيها غدا الأربعاء 25 ربيع الأول 1434هـ والتي تشمل عدد من التخصصات وهي (الرياضيات, العلوم, الفيزياء, الكيمياء, الأحياء, الحاسب الآلي, اللغة الانجليزية, المكتبة والبحث, الإعاقة الفكرية, صعوبات التعلم, التوحّد, العوق السمعي, تدريبات إعاقة, التربية الفنية, علم النفس, علم الاجتماع, العلوم الإدارية, التفوق والابتكار ).
وبيّن أن طريقة التسجيل من خلال فتح ملف على موقع المركز الالكتروني
www.qiyas.org للاتي يسجلن لأول مرة، ومن ثم الدخول إلى ملف الطالبة والتسجيل للاختبارات, وتحصل المتقدمة على رقم مشترك، حيث يستمر معها طيلة تعاملها مع المركز، ويمكن الدخول للموقع الالكتروني للمركزللتعرف على طريقة التسجيل.
وأوضح أن اختبارات المعلمات تتبع نفس النهج التي تحكم اختبارات المعلمين , حيث تشمل الاختبارات مهارات مشتركة بين جميع التخصصات, وهي مهارات تربوية ومهارات لغوية ومهارات عددية , وكذلك مهارات تخصصية تختلف من تخصص إلى آخر.