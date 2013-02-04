الهلال يفتح ملف الفيصلي والمرشدي ويونج يصابان في التدريبات

طلال الغامدي (صدى):

كثّف مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الكرواتي "دالاتش زلاتكو" الجوانب التكتيكية في الحصة التدريبية المسائية اليوم الأحد، بعد أن تركّز المران الصباحي اليوم على الجوانب اللياقية، وشهدت كلا الحصتين خروج لاعبين إلى العيادة الطبية، حيث خرج اللاعب "ماجد المرشدي" صباحاً لشعوره بآلام في مفصل القدم وتلقى جرعات علاجية صباحاً ومساء وسيخضع على اثرها لفحص إشعاعي ظهر يوم غد الثلاثاء، فيما خرج الكوري الجنوبي "يو بيونج" من المناورة المسائية بعد تعرضه لكدمة في المفصل فضّل بعدها الجهاز الطبي إخراجه للاطمئنان عليه بشكل أكبر قبل منحه الإذن في المشاركة بتدريب الغد المسائي ضمن استعدادات الفريق لنصف نهائي كأس ولي العهد أمام "الفيصلي" يوم السبت المقبل في "حرمه" بمحافظة سدير.

يذكر أن تدريبات الفريق المسائية شهدت متابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس مجلس الإدارة، وسمو نائبه الأمير نواف بن سعد، إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد عضو شرف النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ومن ناحية أخرى تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال دعوة لحضور ورشة عمل رابطة الأندية الأوربية من السيد "كارل هاينز رومينجه" -رئيس إتحاد الأندية الأوربية ورئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني-، في حفل يجمع أندية القمة في العالم يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري في العاصمة القطرية "الدوحة"، ويقام هذا الحدث بمناسبة عقد الجمعية العمومية لاتحاد الأندية الأوربية الذي يوافق الذكرى الخامسة لاتحاد الأندية الأوربية الذي تستضيفه اللجنة العليا لـ"قطر 2022م".

وتتضمّن ورشة العمل، ورشةً أخرى مصاحبة خاصة للأندية غير الأوربية؛ للتعريف بالأندية الأوربية، وتحقيق إفادة أكبر بعد أن تم اختيار أندية محددة اعتماداً على أدائها في بطولة أبطال الدوري.

وكلّف سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد عضو مجلس إدارة النادي وأمين عام النادي الأستاذ سامي أبوخضير بالحضور في ورشة العمل بالنيابة عن سموه في ورشة العمل الهادفة إلى إنشاء إتحاد دولي للأندية.