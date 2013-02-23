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الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الهلال: لم أسيء للنصر بتصريحاتي ومن يعتقد ذلك فلديه مشكلة في فهمه

Time منذ 7 سنوات
Views 3427
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رئيس الهلال: لم أسيء للنصر بتصريحاتي ومن يعتقد ذلك فلديه مشكلة في فهمه

الرياض (صدى):
قال رئيس الهلال على صفحته الشخصية اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تلقيت أكثر من رسالة تدور حول تصريحاتي البارحة بعد الفوز بالكأس (وتحديداً حينما قلت لدينا أعضاء شرف ولاعبين وجماهير يجيدون إعادة المياه إلى مجاريها والأمور إلى طبيعتها والأشياء الى حجمها الطبيعي). وأنني أعني بهذا النصر وعليه أحب أن أوضح ما يلي:

أولاً: لم يسبق أن أسأت لأي منافس ولا يمكن أن أفعل.

ثانياً: في جميع تصريحاتي البارحة والمسجلة صوتاً وصورة أشدت بالنصر وأعطيته حقه كما أفعل دائماً وقلت أنه فريق كبير وعريق ومنافس تاريخي وأشدت بمستواه الفني وتطوره.

ثالثاً: في الخمس كؤوس لولي العهد التي حققناها تباعاً قابلنا النصر في كل مرة وفزنا ولم تختلف لغة خطابي تجاهه.

رابعاً: سألني الأخ الكريم عبدالله العضيبي وقال إنه يرى فرحتي عادية فقلت إننا سنفرح اليوم وغداً أمامنا استحقاقات أخرى وثم أشدت بأعضاء الشرف ووقفتهم وقلت أن لدينا أعضاء شرف وإدارة ولاعبين وجماهير يجيدون إعادة المياه إلى مجاريها والأمور الى طبيعتها والأشياء إلى حجمها الطبيعي أو هذا الأمر تجلى في وقفة أعضاء الشرف بعد هزيمتنا من الشباب قبل اربعة أيام من النهائي وانتشالهم للفريق من أي إحباط ممكن وكذلك يتجلى في عدم مبالغتنا في حجم الفرحة عند تحقيق أي بطولة.

خامساً: احترم النصر وإدارته وجماهيره، ولي أشقاء وأبناء عم وأصدقاء يشجعون النصر ولا يمكن أن أسيء لهم ومن اعتبر قولي (إعادة الأشياء لحجمها الطبيعي) أمر المقصود به النصر فالمشكلة في فهمه وليس فيما قلته.

http://www.youtube.com/watch?gl=EG&hl=ar&client=mv-google&v=OB_QANPIE4c&feature=youtu.be&a=&nomobile=1

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
هلا
يارجل كثير من الاخوان متعب صراحه مع اني ضد هذا الشي بس لاحظته صراحه تقول البعد افضل ودك تتركه وشأنه يطفش صراحه لاتقول اخو وماأخو وربي انا مجرب متعبين جدا
أبو يحيى
اللهُم آمين، يا ابو محمد
أبو يحيى
عز يا مال العز 🇸🇦
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاكم الله خير. والله يعينكم

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