فهد الهريفي انا مع رئيس الهلال والاعلام سبب خراب وسطنا الرياضي

(خاص)تقرير وتصوير خالد يحي ومحمد ال شاهر (صدى):

حضر فهد الهريفي لقاء فريق النصر والاتحاد ضمن دوري الشباب والذي انتهي لصالح شباب نصر بنتيجة ثلاثة أهداف للاشى.

بعد اللقاء قام الكابتن فهد الهريفي بتكريم فريق النصر الشاب وهنئهم على الفوز , وحضي الكابتن طارق العواد بتكريم خاص من فهد الهريفي , وجاء هذا التكريم الفردي نظير موقف اللاعب طارق وتأثره الشديد بالخسارة التي منى بها النصر إمام الهلال في الجولة الماضية .

وتحدث فهد الهريفي للاعبي فريق النصر فئة الشباب وحثهم على مواصلة الجهد , وهنأهم على حبهم وإخلاصهم لفريقهم خصوصا ونحن نعيش في عصر المادة . ونصح الكابتن فهد لاعبي الفريق بالمحافظة على الصلاة والتمارين, واظاف أن المواهب موجودة في كل الانديه سواء هلال نصر واتحاد ولكن يجب على اللاعب المحافظة على موهبته بالاستماع لتوجيهات المدربين والادارة.

ورفض الهريفي الحديث عن موضوع المكالمه المفبركة واكتفى بالقول :انه يؤيد نظرة رئيس الهلال بالتكتم على الموضوع للمصلحة العامة. وحمل فهد الإعلام معظم المشاكل الحالية وأنهم يسعون دائما لشخصنة الأمور.