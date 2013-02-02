انطلاق فعاليات المعرض السعودي لفرص التوظيف والتأهيل بأبها

ابها (صدى):
تنطلق غداً فعاليات المعرض السعودي لفرص التوظيف والتأهيل بأبها تحت عنوان " سعوديون - سعوديات - ذوي احتياجات خاصة " بفندق قصر أبها.
وسيشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية وذلك انسجاماً مع رغبتها في القيام بدورها في جانب المسؤولية الاجتماعية , إضافة إلى المشاركة في دعم جهود توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد.
ويهدف المعرض إلى تعزيز جهود توفير الفرص للشباب كي يتعرفوا بشكل واقعي على متطلبات الوظائف وما يحتاجونه من مهارات وقدرات.