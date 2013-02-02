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انطلاق فعاليات المعرض السعودي لفرص التوظيف والتأهيل بأبها

Time منذ 7 سنوات
Views 1435
انطلاق فعاليات المعرض السعودي لفرص التوظيف والتأهيل بأبها

ابها (صدى):
تنطلق غداً فعاليات المعرض السعودي لفرص التوظيف والتأهيل بأبها تحت عنوان " سعوديون - سعوديات - ذوي احتياجات خاصة " بفندق قصر أبها.

وسيشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية وذلك انسجاماً مع رغبتها في القيام بدورها في جانب المسؤولية الاجتماعية , إضافة إلى المشاركة في دعم جهود توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد.

ويهدف المعرض إلى تعزيز جهود توفير الفرص للشباب كي يتعرفوا بشكل واقعي على متطلبات الوظائف وما يحتاجونه من مهارات وقدرات.

وظائف
ابها
المعرض السعودي لفرص التوظيف
الغرفة التجارية الصناعية بأبها
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ما عليها شرهه
الملل
تري لكي هدية عندي في عيد موتك اقصدك وفاتك تراه سر وما باقول لاحد

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