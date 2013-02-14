"الصحة"تكلف فريقا للتحقيق في نقل دم ملوث بالإيدز لطفلة بجازان

طلال الضوي (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تكليف فريق للتحقيق في نقل دم ملوث بالإيدز لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما بمستشفى جازان العام.

وقالت الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن فريق التحقيق وصل اليوم إلى مستشفى جازان العام لبداية التحقيقات، مؤكدة أن قيادات الوزارة تتابع الموضوع باهتمام .

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أصدرت أمس بياناً رسمياً، أوضحت فيه أنه جرى نقل دم من متبرع مصاب بفيروس HIV "الإيدز" لمريضة، وذلك بخطأ فردي من أحد الفنيين العاملين بمستشفى جازان العام.

وأوضحت المديرية أن الطفلة تخضع حالياً للعلاج النوعي بمستشفى الملك فهد بجازان، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغ أسرة المريضة بذلك، وتقديم الاعتذار لهم.