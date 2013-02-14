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الأعداد السابقة للصحيفة

"الصحة"تكلف فريقا للتحقيق في نقل دم ملوث بالإيدز لطفلة بجازان

Time منذ 7 سنوات
Views 1819
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"الصحة"تكلف فريقا للتحقيق في نقل دم ملوث بالإيدز لطفلة بجازان

طلال الضوي (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن تكليف فريق للتحقيق في نقل دم ملوث بالإيدز لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما بمستشفى جازان العام.

وقالت الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن فريق التحقيق وصل اليوم إلى مستشفى جازان العام لبداية التحقيقات، مؤكدة أن قيادات الوزارة تتابع الموضوع باهتمام .

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أصدرت أمس بياناً رسمياً، أوضحت فيه أنه جرى نقل دم من متبرع مصاب بفيروس HIV "الإيدز" لمريضة، وذلك بخطأ فردي من أحد الفنيين العاملين بمستشفى جازان العام.

وأوضحت المديرية أن الطفلة تخضع حالياً للعلاج النوعي بمستشفى الملك فهد بجازان، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغ أسرة المريضة بذلك، وتقديم الاعتذار لهم.

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أحدث التعليقات

القرشي
وإيش ألأمر الغريب في هذا الخبر ؟ رجل مسلم يؤدي احد فروض الصلاة اثناء تأدية عمله ما أظن إنه شيء غريب او حدث ممكن يكتب عنه !!!
ابو انس
اخي الحبيب...ان اتباعك لتعليمات وزارة الصحة في الحجر المنزلي وتعليمات وزارة الداخلية في حظر التجوال في هذا الوقت افضل ما تقدم لدينك ووطنك...فكلكم على ثغر من ثغور الامة فالله الله ان توتى الامة من قبلك
محمد
استر بناتك وبعدين ارفع الاذان
محمد
كل شي بيد الله قولو ان شاء الله
ابو محمد
رحم الله الحي منهم والميت ، وجزاهم عنا وعن خدمتهم للمسلمين خير الجزى .. آمين ..

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