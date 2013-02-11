"نور" يعطل تسجيل "الابتدائية"

الرياض (صدى):
بعد تعطل نظام "نور" التابع لوزارة التربية والتعليم، أثناء إظهار نتائج الفصل الدراسي الأول من قبل أولياء الأمور، يعود مرة أخرى ليعطل تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية، حيث اشتكى عدد من أولياء الأمور من ذلك، ولم يتمكنوا بسببه من تسجيل أبنائهم، فيما تؤكد إدارات التعليم بأنه ليس لديها حل، نظرا لأن المشكلة من الوزارة وليست منهم.
وذكر خلف الزايدي "أحد أولياء الأمور" بأنه حاول عدة مرات استخدام هذا النظام ليتمكن من تسجيل أحد أبنائه، دون أن يتمكن من ذلك، وأنه يحاول منذ فترة دون فائدة، حيث يبدأ خطوات التسجيل كما يظهرها الموقع الذي يبلغه بإرسال "كلمة السر" عبر الجوال، إلا أنه ينتظر ساعات دون جدوى، واستغرب من عدم وجود أي حلول بديلة لهذا النظام، مشيرا إلى وقوف إدارة التربية والتعليم صامتة حيال ذلك، موضحا أن الأخطاء والأعطال في هذا النظام تتكرر كثيراً، وقال "معاناتنا منه أصبحت ليست مسألة تؤرقني وحدي، إنما تؤرق كثيرا من أولياء الأمور"، مؤكدا أن تعطله لا لم ينحصر في تسجيل أبنائه فقط، وإنما تجاوز ذلك في عدم تمكنه من الحصول على نتائج أبنائه، ودرجاتهم الدراسية.
وذكر مدير إدارة الإعلام التربوي بمنطقة تبوك سعد الحارثي أن تعطل نظام "نور"، وعدم قبوله تسجيل المراحل الإبتدائية أمر لا يخص إدارات التعليم في الأساس، وقال "العطل يعتبر عطلا على مستوى المملكة، والنظام يعود للوزارة في الأصل، وليس لإدارة التربية والتعليم أي دور في تعطله، وهذا الأمر لا يخص إدارة التربية والتعليم"، مؤكدا أنه ينبغي أن يفهم الجميع بأن هذا الأمر لا يخصهم، ومشيرا إلى أن النظام من الممكن أن يعود للعمل في أي لحظة.
"الوطن" حاولت التواصل مع المسؤولين عن نظام نور في وزارة التربية، عن طريق الإيميل الخاص بتلقي الشكاوى حول النظام؛ لتوضيح أسباب تعطل النظام، وعدم فاعليته في تقديم خدمة تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية، إلا أنها أيضاً لم تتلق أي رد.