ضبط 22 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في الدمام

الدمام (صدى):
نفَّذت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الدمام عدداً من المداهمات المتوالية التي أسفرت عن ضبط 22 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، منهم 7 من الجنسية العربية، و15 شخصاً من الجنسية الإفريقية.
وقال الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي في بيان صحفي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الدمام نفَّذت عدداً من المداهمات المتوالية بناءً على ماتوفر لديها مسبقاً من معلومات دقيقة تشير إلى تجمّع عدد من الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وعلى ضوء ذلك، تم إخضاع مواقع التجمّعات غير النظامية للمراقبة المكثفة، كما جرى جمع المعلومات اللازمة، ومن ثم مداهمة تلك المواقع بعد إعداد الكمائن المحكمة والملائمة لكل موقع، وقد أثمرت عمليات الدهم والتفتيش عن القبض على 22 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، منهم 7 من الجنسية العربية و15 شخصاً إفريقياً تم تسليمهم لمركز الشرطة تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.