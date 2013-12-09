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الأعداد السابقة للصحيفة

الحكمي: متابعة حسابات الأبراج في تويتر شرك يستوجب التوبة

Time منذ 6 سنوات
Views 2611
Comment 3
الحكمي: متابعة حسابات الأبراج في تويتر شرك يستوجب التوبة

نايف المسلم (صدى):
أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي، بعدم جواز متابعة حسابات الأبراج على "تويتر"، مبيناً أن من يتابع أصحابها ومن يصدقهم يقع في كبيرة من الكبائر والشرك بالله، وأن هذا العمل يستوجب التوبة، مستشهداً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم).

من جانبهم يرى أصحاب هذه الحسابات، الذين بدأ أعداد متابعيهم بالتزايد في الآونة الأخيرة ووصل عدد المتابعين لبعض الحسابات نحو 160 ألف متابع، أن الحسابات ليس لها علاقة بالتنجيم أو التنبوء بالمستقبل، وأنهم يكتبون فقط صفات الأبراج ومعلومات عن كل شهر، وفقاً لـ"الحياة".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تصرف سياسي حكيم
ابو عمار
ههههههههههههههههه .... يبدو انه متعود على الاستراحه كل ليله ولا تشوفه الا مع الفجر ولما جاء قرار منع الخروج من المنزل قالت فرصه اخذ حقي منه كل ليله ولكن الاخ لم يلتزم بالقرار وهي لم تستفيد منه بأخذ حقها الشرعي فبلغت عنه نكاية فيه لكي يحجز ويغرم المخالفه

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