الحكمي: متابعة حسابات الأبراج في تويتر شرك يستوجب التوبة

نايف المسلم (صدى):

أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي، بعدم جواز متابعة حسابات الأبراج على "تويتر"، مبيناً أن من يتابع أصحابها ومن يصدقهم يقع في كبيرة من الكبائر والشرك بالله، وأن هذا العمل يستوجب التوبة، مستشهداً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم).

من جانبهم يرى أصحاب هذه الحسابات، الذين بدأ أعداد متابعيهم بالتزايد في الآونة الأخيرة ووصل عدد المتابعين لبعض الحسابات نحو 160 ألف متابع، أن الحسابات ليس لها علاقة بالتنجيم أو التنبوء بالمستقبل، وأنهم يكتبون فقط صفات الأبراج ومعلومات عن كل شهر، وفقاً لـ"الحياة".