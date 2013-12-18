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الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالرحمن بن مساعد: اعتذار الأمير مسجل بالمحضر الرسمي للإمارة

Time منذ 6 سنوات
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عبدالرحمن بن مساعد: اعتذار الأمير مسجل بالمحضر الرسمي للإمارة

الرياض (صدى):
أكد رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن شكوى اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد لم تُقفل أمس (الثلاثاء) إلا بعد الاعتذار لهما صراحةً وتضمين ذلك رسمياً بمحضر الإمارة.

وقال بن مساعد في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم (الأربعاء): "لم تُصدر إدارة الهلال بيانها إلا بناء على محضر تم توقيعه في الإمارة ظُهر أمس وردت فيه صراحةً كلمتا (الاعتذار للاعبين) وعليه تم إقفال القضية والشكوى، وصدر بيان إدارة الهلال أمس بكل ما فيه".

ولفت إلى أن هذا البيان تم توقيعه من جميع الأطراف، وهم: الأمير ممدوح بن عبدالرحمن ومحمد الحميداني واللاعبان سالم الدوسري ونواف العابد.

وأضاف أن إدارته كانت قد أُبلغت من قبل الإمارة في وقت سابق باستدعاء اللاعبين الدوسري والعابد لكي يقدم الأمير ممدوح اعتذاره لهما عن تصريحه تجاههما، وعليه تم تحديد الموعد وحضر الأمير ممدوح للإمارة وكذلك اللاعبان، وكان اللقاء الذي انتهى بمحضر رسمي وقعه الجميع وشمل الاعتذار للاعبين صراحة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
هلا
يارجل كثير من الاخوان متعب صراحه مع اني ضد هذا الشي بس لاحظته صراحه تقول البعد افضل ودك تتركه وشأنه يطفش صراحه لاتقول اخو وماأخو وربي انا مجرب متعبين جدا
أبو يحيى
اللهُم آمين، يا ابو محمد
أبو يحيى
عز يا مال العز 🇸🇦
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاكم الله خير. والله يعينكم

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