طائرات بدون طيار وبالونات مراقبة لحماية الحدود السعودية.. خلال عام

محمد الصالح (صدى):
كشفت مصادر عن اعتزام المملكة خلال العام المقبل (2014) إطلاق طائرات بدون طيار وبالونات مراقبة لحماية الحدود، عقب تصنيعها بواسطة فريق من الخبراء السعوديين والأجانب.
وقال المدير التنفيذي لمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة الدكتور سامي الحميدي إن وزارة الدفاع أعطت توجيهات للمعهد لصناعة طائرة دون طيار وبالونات تحوي كاميرات ورادارات للمراقبة، لافتاً إلى أن بالونات مراقبة الحدود ستكون مزودة بحساسات عالية تتمكن من رصد التحركات على الحدود السعودية.
ولفت وفقا لصحيفة "الحياة" إلى أن مشروع الطائرة والبالونات الممول بالكامل من القوات الجوية الملكية السعودية ينفذه فريق مكون من 16 مهندساً متخصصاً، تسعة منهم سعوديون، لافتاً إلى أن الطائرة دون طيار ستتمكن من الارتفاع إلى نحو 20 ألف قدم وتحلق في الجو للمراقبة مدة 10 ساعات، فيما سترتفع البالونات إلى مستوى لا يمكن أن يشاهد بالعين المجردة ولديها القدرة على رصد جميع التحركات حتى وإن كانت من كائنات صغيرة.