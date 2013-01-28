اعتماد (3.6) مليارات ريال لمشاريع المياه والصرف والسدود بالرياض

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة المياه والكهرباء (3.605.239.000) ريال لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والسدود بمنطقة الرياض, ضمن ميزانيتها للعام المالي (1434/1435ه). وأبانت وزارة المياه والكهرباء أن من تلك المشاريع دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي بمحافظات منطقة الرياض مع الإشراف بمبلغ قدره (300) مليون ريال واستكمال تنفيذ مشروع نقل المياه المحلاة لمحافظات (ضرماء والمزاحمية والقويعية) مع الإشراف بمبلغ قدره (150) مليون ريال واستكمال تنفيذ مشروع نقل المياه لمحافظة الخرج مع الإشراف بمبلغ قدره (150) مليون ريال، ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض مع الإشراف بمبلغ قدره (400) مليون ريال، وتنفيذ مشروع تدعيم مصادر المياه بمدينة الرياض (الأجزاء أ ب ج) بمبلغ قدره (1.647) مليون ريال، وكذلك مشروع جلب المياه من حقل آبار سعد بمدينة الرياض محطة الضخ وخطوط النقل مع الإشراف بمبلغ قدره (678) مليون ريال، واستكمال مشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بالرياض والتوصيلات مع الإشراف (م 2) بمبلغ قدره (220) مليون ريال، وقد زيدت تكاليف بعض المشاريع التي تحت التنفيذ بمبلغ قدره (60) مليون ريال، لتنفيذ أعمال جديدة وبلغت التكاليف المعتمدة للمشاريع الجديدة في ميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مبلغاً قدره (1.500) مليون ريال، لتنفيذ خطوط التغذية الجديدة لمدينة الرياض. وتضاف هذه المبالغ إلى تكاليف المشاريع التي تحت التنفيذ حالياً بالمنطقة والبالغة (22.848.968.000) ريالاً، ليصبح إجمالي هذه التكاليف (27.954.207.000) ريالات.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع (128) عقداً لتنفيذ عدد من المشاريع وأعمال برامج التشغيل والصيانة لعدد من المرافق القائمة بمنطقة الرياض خلال العام المالي الماضي (1433/1434ه) بمبلغ قدره (4.303.924.956) ريالاً، ويأتي هذا تأكيداً لتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بتوفير خدمات متقدمة للمياه والصرف الصحي في مناطق المملكة كافة.