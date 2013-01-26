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الأعداد السابقة للصحيفة

عمود إنارة يصيب تسعةً من أسرة واحدة

Time منذ 7 سنوات
Views 1750
Comment 2
عمود إنارة يصيب تسعةً من أسرة واحدة

تربة (صدى):
أصيب تسعة أشخاص من أسرة واحدة في تربة، بعد تعرضهم لحادث مروري وسط المحافظة، إثر اصطدام المركبة التي كانوا يستقلونها بعمود إنارة.

وأفادت تقارير المرور في الموقع أن الحادث وقع بسبب انحراف المركبة نتيجة احتكاكها بمركبة أخرى.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
ابو عمار
السؤال من اللي كتب هذه العبارات ومتى كتبت ؟
ابو محمد
كفو يامملكة البحرين ..
احمد
اللهم لاشماتة فعلا سلوكها غير طبيعي واعتقد انها تعاني من مرض نفسي قد يكون انفصام بالشخصية وسلوكها رجولي ذكوري حيث الاحظ دائما انها هي من تبدا بتقبيل زوجها وليس العكس .

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