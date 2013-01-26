عمود إنارة يصيب تسعةً من أسرة واحدة

تربة (صدى):

أصيب تسعة أشخاص من أسرة واحدة في تربة، بعد تعرضهم لحادث مروري وسط المحافظة، إثر اصطدام المركبة التي كانوا يستقلونها بعمود إنارة.

وأفادت تقارير المرور في الموقع أن الحادث وقع بسبب انحراف المركبة نتيجة احتكاكها بمركبة أخرى.