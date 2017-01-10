موقع صيني يتحدث عن اهتمام “داليان” بضم المولد

محمود أحمد (صدى):

القي موقع “lesports” الصيني الضوء علي اهتمام نادي داليان بالحصول علي خدمان فهد المولد لاعب نادي الاتحاد والمنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية علي سبيل الإعارة.

وقال الموقع الصيني أن المدير الفني لفريق داليان لوبيز كارو طلب من إدارة النادي التفاوض مع إدارة العميد من أجل الحصول علي خدمات اللاعب خاصة وانه يعرف تماما امكانياته حيث سبق له وان تدربه مع المنتخب الوطني.

ولعب المولد في الموسم الحالي 15 مباراة مع العميد ونجح في تسجيل 11 هدف.