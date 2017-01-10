عبدالأمير يضغط علي القادسية للرحيل للأهلي

محمود أحمد (صدى):

طلب سعد عبدالأمير لاعب نادي القادسية من إدارة ناديه بالموافقة علي عرض الأهلي للانتقال اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي ذلك بعد ان قرر اللاعب العراقي السفر واللحاق بمعسكر ناديه في مدينة العين الإماراتية بعد تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق احتجاجا علي عدم الموافقة علي الانتقال للأهلي.

وكانت إدارة القادسية طلبت مبلغ 5 ملايين ريال للتنازل عن اللاعب لصالح الأهلي.