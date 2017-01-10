قتلي وجرحي عقب إطلاق “داعش” قذائف صاروخية علي “دير الزور”

دمشق (صدى):

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من السوريين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، جراء سقوط قذائف صاروخية علي الأحياء السكنية بمدينة دير الزور.

وذكرت الوكالة، أن مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي استهدفوا الأحياء السكنية في دير الزور بالقذائف الصاروخية، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من السوريين وإلحاق أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وفي ذات السياق، قالت الوكالة إن المجموعات المسلحة المنتشرة في ناحية “بنش” استهدفت بعدد من القذائف الهاون والصاروخية، الأحياء السكنية في بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالى، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.