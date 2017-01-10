الهلال يتبرع لجمعية السرطان

محمود أحمد (صدى):

قررت إدارة نادي الهلال التبرع بدخل ثلاث مباريات للفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لصالح جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

وتسلم الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي درع تذكاري من صاحبة السمو الملكي الأميرة “عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية بعد ان حقق برنامج “تحقيق أمنية” أكثر من 47 أمنية للأطفال المصابين بالسرطان خلال عام 2016.