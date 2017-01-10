وفد اتحادي يسافر إسبانيا

محمود أحمد (صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد عن تشكيل وفدا برئاسة حاتم باعشن رئيس النادي وعضوية والدكتور أحمد السقاف أمين الصندوق والدكتور ماهر عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني بالنادي للسفر الي إسبانيا والاجتماع مع المحامي خوان كريسبو للحصر والاطلاع علي قضايا النادي المالية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويأتي ذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي بسبب المشاكل المالية الخارجية وحرصا علي إدارة العميد بالوفاء بالتزاماتها لعدم تورط الفريق بمزيد من المشاكل في الفترة القادمة.