بالفيديو.. ” مُسن ” لم يرَ أولاده من أربع سنوات في جدة

بالفيديو.. ” مُسن ” لم يرَ أولاده من أربع سنوات في جدة
عبدالرحمن المالكي (صدى):

منذ ثمانية أشهر وهو يقطن تحت كوبري “غليل” بمدينة جدة ، ومنذ أربع سنوات لم يرَ أولاده فيها ، له ثلاث أولاد وابنة ، ولا يعلم أين هم ؟! وتلك حكايته باختصار.

وقد بدأ ذلك المسن العاجز الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله ، ينثر معاناته في مقطع فيديو قام بتصويره أحد المارة ، شكى بأسى ، وعبرة خانقة ، الوحدة و المرض مع تقدمه في السن .

بتلك الكلمات المؤثرة ، من تحت كوبري ” غليل ” الواقع جنوب محافظة جدة وجه المسن عبارات النداء والاستغاثة لأولاده ؛ مطالبا إياهم الوصول له وإيواءه عندهم حتى تحين ساعة رحيله من الدنيا.

فيما أوضح أنه لايملك وسيلة اتصال ، وأنه أجرى عملية عن طريق فاعل خير.




9 تعليقات


  1. متابع بصمت [ عدد التعليقات: 145 ] 10/01/2017 في
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    لاحول ولا قوة إلا بالله
    اللهم ارزقنا الذرية الصالحة

  2. زاير [ عدد التعليقات: 48 ] 10/01/2017 في
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    لاحول ولا قوة إلا بالله
    اللهم ارزقنا الذرية الصالحة … اللهم ردهم اليه عاجلا ردا جميلا .

  3. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1251 ] 10/01/2017 في
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    لعنة الله عليهم ..لو بغوه كان لقوه ..

  4. ام البنات [ عدد التعليقات: 985 ] 10/01/2017 في
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    لا حول ولا قوة الا ب الله العلي العظيم
    الي ذي الدرجه وصل الجحود والنكران عفوك ربي ورحمتك
    اللهم ردهم له ردأ جميلا

  5. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11707 ] 10/01/2017 في
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    يارب رحمتك

  6. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 519 ] 10/01/2017 في
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    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

  7. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5817 ] 10/01/2017 في
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    ي حسرتي 😭😭
    كبار السن …نقاط ضعفي

  8. سعد الج [ عدد التعليقات: 425 ] 10/01/2017 في
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    هذا يمني

  9. الراوي [ عدد التعليقات: 28 ] 10/01/2017 في
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    لاحول ولاقوةإلاباالله الله يكون بعونه ويفرج عليه ويصلح عياله يارب ويشفه ويعافيه ويردهم له.


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