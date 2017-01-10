بالفيديو.. ” مُسن ” لم يرَ أولاده من أربع سنوات في جدة

عبدالرحمن المالكي (صدى):

منذ ثمانية أشهر وهو يقطن تحت كوبري “غليل” بمدينة جدة ، ومنذ أربع سنوات لم يرَ أولاده فيها ، له ثلاث أولاد وابنة ، ولا يعلم أين هم ؟! وتلك حكايته باختصار.

وقد بدأ ذلك المسن العاجز الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله ، ينثر معاناته في مقطع فيديو قام بتصويره أحد المارة ، شكى بأسى ، وعبرة خانقة ، الوحدة و المرض مع تقدمه في السن .

بتلك الكلمات المؤثرة ، من تحت كوبري ” غليل ” الواقع جنوب محافظة جدة وجه المسن عبارات النداء والاستغاثة لأولاده ؛ مطالبا إياهم الوصول له وإيواءه عندهم حتى تحين ساعة رحيله من الدنيا.

فيما أوضح أنه لايملك وسيلة اتصال ، وأنه أجرى عملية عن طريق فاعل خير.