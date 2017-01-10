أوباما يتلق عرضا للعمل بموقع اليكتروني للموسيقى

وكالات (صدى):

قدم “سبوتيفاي” الموقع الإلكتروني المتخصص في بث الموسيقي عبر شبكة الانترنت عرض عمل للرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل أيام من انتهاء ولايته الثانية.

وذكر الموقع الإلكتروني في قسم الوظائف الشاغرة أمس الاثنين أنه يوفر وظيفة “رئيس قوائم الأغنيات”، واشترط أن يتحلي المتقدم بخبرة ثمانية أعوام في قيادة دولة كبيرة جدا فضلا عن حصوله علي جائزة نوبل للسلام.

واستحوذ أوباما علي اهتمام أكثر من 400 ألف متابع علي موقع الموسيقي عندما طرح أول قائمة أغنيات رسمية له في أغسطس 2015، وكان قد مزح من قبل بشأن إمكانية العمل في سبوتيفاي بعد ترك الرئاسة.

ونقلا عن زوجة السفير الأمريكي في السويد، قال أوباما أمام حشد من الدبلوماسيين إنه “لا يزال ينتظر” شغل وظيفة في الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها.