هيئة الترفيه: مهمتنا نشر السعادة في المجتمع من خلال فعاليات تناسب كافة الفئات

عادل الحربي (صدى):

أكد عمر المدني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه إن الهيئة تسعى لنشر السعادة لدى المجتمع، من خلال فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تناسب الفئات كافة.

وعن فعالية “حنّا معك”قال المدني : “كان لنا شرف دعم هذه الفعالية المهمة التي أتاحت الفرصة أمام السعوديين من جميع الخلفيات الثقافية لعيش لحظات لن ينسوها أبداً”.

و أضاف أنها أتاحت الفرصة أمام العائلات والشباب لحضور هذه التجربة الفريدة، ومكّنتهم في الوقت ذاته من الإحتفاء بتقاليدنا وتراثنا العريق”.

يشار الى أن فعالية “حنا معك” حضرها أكثر من 40 ألف شخص على مدى 3 أيام إحتفاءً بالذكرى السنوية الثانية لتجديد البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز.