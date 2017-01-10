حادث شنيع يسفر عن مصرع واصابة 3 أشخاص احتراقاً بطريق صناعية المبرز

حمود الدهمشي (صدى):

لقي شخصان مصرعهما صباح اليوم الثلاثاء احتراقاً وأصيب آخر بإصابات متفرقة في حادث تصادم شنيع بين مركبة من نوع “لاندكروزر” ، والثانية من نوع هايلوكس بك أب على طريق المنطقة الصناعية بمدينة المبرز .

و أوضح العقيد منصور بن محمد الدوسري المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أن حادثاً وقع عبارة عن تصادم وقع بين سيارتين الأولى من نوع لاند كروزر والثانية هايلكس بك أب , ونتج عنه تفحُم وإحتجاز قائد السيارة الأولى ومرافقه وإصابة قائد السيارة الثانية بإصابات مختلفة , وقد اشتعلت النيران في السيارتين.

وبذل رجال الدفاع المدني جهوداً في إخماد الحريق الذي اشتعل في السيارتين ، وتم إستخراج جثتي المتوفييَّن متفحمتين .