«الصحة العالمية» تدعو لزيادة الضرائب على التبغ

واشنطن (صدى):

دعت منظمة الصحة العالمية حكومات العالم لزيادة الضرائب المفروضة على التبغ لمكافحة التدخين، وإنقاذ الملايين من الأرواح والمليارات من الدولارات .

وأكدت دراسة أصدرتها اليوم المنظمة أن سياسات مكافحة التدخين بما فيها زيادة الضرائب المفروضة على التبغ سينقذ أرواح الناس عبر حمايتهم من أكثر الأمراض فتكاً كالسرطان وأمراض القلب, كما سيولد إيرادات حكومية يمكن ضخها في مجال الصحة العامة والتنمية .

وأوضحت الدراسة أن منتجات التبغ تكلف الإقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً، يتم إنفاقها في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين وفقدان الإنتاجية، حيث يقتل التبغ 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم.

وأضافت أن هناك 1.1 مليار مدخن في العالم 80 % منهم في البلدان النامية ، و226 مليون منهم يعيشون في فقر, مبينةً أن رفع الضرائب المفروضة على التبغ بنسبة 42 % سيؤدي إلى خفض عدد المدخنين بنسبة 9% وإقلاع 66 مليون شخص عن التدخين .