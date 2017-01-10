استهداف ثكنة عسكرية للحرس الثوري الإيراني يسفر عن عدة اصابات بالأحواز

طهران (صدى):

استهدف مقاتلو كتائب “محيي الدين آل ناصر” التابعة لحركة “النضال العربي لتحرير الأحواز”، بالأسلحة الرشاشة، ثكنة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني غربي الأحواز.

وقالت الكتائب في بيان لها: إنها “استهدفت ثكنة تابعة لمقر القيادة اللوجستية التابع للحرس الثوري الإيراني المعروف بـ(جولف)، 5 كيلومترات غرب مدينة الأحواز في وقت تشهد القطاعات العسكرية المستقرة بكبرى المدن الإيرانية، أعلى حالات التأهب”.

وأضاف البيان “هاجمت الكتائب تجمعاً لعناصر الحرس الثوري في ثكنة عسكرية بعد توصلها إلى معلومات تفيد بتكليف المقر اللوجيستي لنقل معدات وأجهزة تساهم بتأمين مراسم عزاء رفسنجاني وسط الأحواز”، مؤكدةً وقوع إصابات في صفوف قوات الحرس الثوري، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

من جهتها فرضت الأجهزة الأمنية الإيرانية طوقًا أمنيًّا وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى مكان الهجوم بنصب حواجز ونقاط تفتيش عسكرية.