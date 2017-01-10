الدفاع الجوي يعلن أسماء المقبولين مبدئياً

عادل الحربي (صدى):

أعلنت قوات الدفاع الجوي عن أسماء المقبولين مبدئياً ممن انطبقت عليهم شروط القبول المبدئي .

و ذلك من حملة شهادة الثانوية العامة على وظيفة (جندي أول فني / عريف فني)، وخريجي الكليات التقنية وكليات الاتصالات، وكليات خدمة المجتمع، والمعاهد الصناعية الثانوية، والمعاهد المهنية الصناعية، ومراكز التدريب العسكري المهني وما يعادلها على وظيفة (وكيل رقيب فني / عريف فني / جندي أول فني / جندي فني).

و ناشدت جميع المقبولين لمراجعة صفحة إعلان النتائج والاستفسار برقم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم والتأكد من عملية القبول المبدئي والإطلاع على تعليمات القبول ومعرفة موعد الحضور لإجراء المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية باللبس الرياضي الكامل في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة (مقر لجنة القبول) حسب مواعيد المراجعة المحددة للمقبولين مبدئياً.

وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق (17 – 04- 1438 هـ) الساعة السادسة صباحاً، مصطحبين معهم بطاقة الهوية الوطنية للطالب وصورة منها، وصورة من سجل الأسرة لوالد الطالب (كرت العائلة) لجميع المتقدمين، وصورة من شهادة الثانوية للطلاب (حملة الشهادة الثانوية)، وصورة من وثيقة (شهادة) التخرج، شهادة الدبلوم، شهادة إتمام البرنامج التدريبي لخريجي الكليات التقنية وكليات الاتصالات وكليات خدمة المجتمع والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد المهنية الصناعية ومراكز التدريب العسكري المهني وما يعادلها.