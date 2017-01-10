الأسد يفضل المليشيات الإيرانية وحزب الله على جيشه

دمشق (صدى):

أكد وائل ملحم عضو برلمان الأسد، أن الامتيازات التي يتلقاها عناصر المليشيات الإيرانية وحزب الله الموالية للنظام، أكبر كثيراً مقارنة بعناصر “الجيش النظامي”.

وفي مداخلة له في جلسة برلمان الأسد الأخيرة قال ملحم إنه وعند تفقده لجبهات القتال، يجد أن عناصر الجيش السوري لا يصلهم باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفين خبز ، مضيفاً أن عناصر المليشيات الإيرانية وحزب الله يتنعمون يوميا بالطعام الساخن.

واعتبر عضو برلمان الأسد أن الوضع الحالي للجندي السوري يدفع الشبان على العزوف عن الخدمة في الجيش النظامي، والتوجه لقوات رديفة مثل “الفيلق الخامس”، الذي يقدم امتيازات تفوق بكثير ما يحصل عليه الجندي في الجيش.