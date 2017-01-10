اصابة أربعة طلاب في حادث “وميض لحظي” داخل سيارة في جدة

نايف السالم (صدى):

أوضح العقيد سعيد سرحان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن الدفاع المدني بمحافظة جدة باشر اليوم حادث “وميض لحظي” داخل سيارة كان يستقلها أربعة طلاب في المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة، اثنان منهم سعوديان، وأردني وسوداني الجنسية تعرضوا جميعا لإصابات نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

وأضاف العقيد سرحان أنه من خلال المعاينة الأولية ورفع العينات من الموقع ، اتضح أن السبب يرجع إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز المستخدم لتعبئة الولاعات ( البوتان ) داخل كبينة السيارة التي كان بداخلها الشبان الأربعة ونتيجة لحدوث مصدر حراري أدى لاشتعال الغاز محدثاً “وميض لحظي” نتج عنه إصابة جميع من كان بداخل كبينة السيارة وعددهم أربعة شباب بحروق تراوحت نسبتها من خفيفة لمتوسطة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.