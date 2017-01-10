بالصور.. شارع 318 الذي شهد بسالة البطل جبران عواجي

سعيد العجل، تصوير: محمد معلمي (صدى):

رصدت (عدسة صدى) صباح اليوم في زيارة خاطفة لحي الياسمين الشارع 318 الذي شهد المواجهة مع المطلوبين فجر السبت الماضي والتى تمكنت من خلاله الجهات الأمنية وببراعة أحد أفرادها البطل جبران عواجي من القضاء على اثنين من أخطر المطلوبين التسعة وهما طلال الصاعدي وطايع الصيعري.

عدسة صدى تجولت بالشارع ورصدت بعض المنازل التى تأثرت بالرصاص فيما التقت ببعض سكان الشارع والذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن نايف ولولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نعمه الأمن والأمان الذي تشهده بلادنا في ضل الاضطرابات والنزاعات في الدول المجاورة.

كما إشاد المواطنون بجهود وببراعة رجال الأمن في التصدي للمحاولات الإرهابية البائسة التى يقوم بها وللأسف الشديد بعض أبناء هذه البلاد الطاهرة من أرباب الفكر المتطرف الإرهابي.

وقالوا في ختام كلمتهم انهم لا يزالون يتذكرون كلمة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله عندما قال بأن المواطن هو رجل الأمن الأول.

رافعين اكف الضراعه لله سبحانة وتعالي بأن نجا الله أهالي الحي من شر هولاء الشرذمة.