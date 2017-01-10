عمان تتفاوض لتعزيز احتياطاتها الأجنبية بوديعة خليجية

مسقط (صدى):

قالت مصادر مطلعة، اليوم، أن سلطنة عمان، تسعى لتعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية، وتجنب أي ضغوط على الريال .

وأطلقت عمان مباحثات مع كل من السعودية والكويت وقطر، للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار في البنك المركزي، لتعزيز الاحتياطي الأجنبي لديها، بحسب رويترز.