عمان تتفاوض لتعزيز احتياطاتها الأجنبية بوديعة خليجية

مسقط (صدى):
قالت مصادر مطلعة، اليوم، أن سلطنة عمان، تسعى لتعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية، وتجنب أي ضغوط على الريال .
وأطلقت عمان مباحثات مع كل من السعودية والكويت وقطر، للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار في البنك المركزي، لتعزيز الاحتياطي الأجنبي لديها، بحسب رويترز.
5 تعليقات
الآن والآن فقط وضح سبب عودت سلطنة عمان للتحالف الاسلامي بقيادة المملكة !! بعد ان خذلتهم ايران ،، فعلا الذيب ما يهرول عبث !!
حيى الله الاشقاء توكم تجون لدول مجلس التعاون 🙈🙈🙈🙈
السعودية للسعوديين وأبناء البلد في حاجة خيرات البلد , ومن يبحث عنك في الرخاء ومن أجل مائة ريال فإنه سيهرب عنك في وقت الشدة وبربع ريال .
الاخوة والمحبة ليست سلعة تُباع في المزاد وإنما هي أسس راسخة ومتينة ولا تعتمد على المال .
الملك الراحل عبدالله رحمه الله كان يسعى بشكل قوي ويحلم بإعلان الاتحاد الخليجي حيث ستصبح العملة موحدة ولو تم ذلك ولم تمتنع سلطنة عُمان فإن العملة العمانية لن تحتاج إلى أية دعم لأن بلدهم وعملتهم موحدة مع دول الاتحاد الخليجي .
لا أنصح القيادة بصرف هللة واحدة للخارج ويجب الاستثمار في العنصر البشري السعودي لأن المواطن السعودي هو الوحيد الذي سيحمي بلده بعد مشيئة رب العزة والجلال .
المشكلة ان عمان هي من سعت لانجاح الاتفاق النووي دون اكتراث لمصالحنا ومن خلف ظهر دول مجلس التعاون. ومن ثم رفضت الدخول في تحالف ضد من يهدد امن الخليج المدعومين من ايران. المفروض على دول الخليج عدم الاكتراث بما يحدث للاقتصاد العماني طالما انهم لا يهتمون لما يحدث لنا. هم لديهم الحريه في عمل ما يريدون ونحن لدينا الحريه بالرد عليهم.
ايه الحين عرفنا السبب ليش انضميتو للتحالف بالوقت الضايع اتمنى دول الخليج تسحب عليها بالوديعة ذول شكلهم نفس نظام ابو ثلاجة شايفينا كيس رز😞