بالصورة ..شقيقتا مراد يلدريم يخطفان الانظار في أول ظهور لهما !

انقرة (صدى):

شاركت ملكة جمال المغرب للعام 2006 إيمان الباني، صورة لها مع شقيقات زوجها النجم التركي مراد يلدريم في أول ظهور لهما.

وعلقت إيمان على الصورة قائلة: “الحمد لله ربي دائماً كنت بطلب من الله سبحانه وتعالى يعطيني عائلة تبغاني ونبغاها وربي حققلي امنيتي لك الحمد والشكر يا رب أخوات مراد الغزالات ديلارا وسيفدا”.

ولاقت الصورة إعجاب الالاف وتفاعلوا معها بشكل واسع منهم بسبب ملامح شقيقاته العربية، حيث أن والدته من أصول سورية. وخطفت شقيقته المحجبة الانظار للشبه الكبير مع شقيقها النجم المعروف في العالم العربي بشخصية “أمير” في مسلسل “عاصي”.