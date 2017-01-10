  • نشر : 2017/01/10 - 3:44 م
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  • 5 تعليق
  • منوعات

بالصورة ..شقيقتا مراد يلدريم يخطفان الانظار في أول ظهور لهما !

بالصورة ..شقيقتا مراد يلدريم يخطفان الانظار في أول ظهور لهما !
انقرة (صدى):

شاركت ملكة جمال المغرب للعام 2006 إيمان الباني، صورة لها مع شقيقات زوجها النجم التركي مراد يلدريم في أول ظهور لهما.

وعلقت إيمان على الصورة قائلة: “الحمد لله ربي دائماً كنت بطلب من الله سبحانه وتعالى يعطيني عائلة تبغاني ونبغاها وربي حققلي امنيتي لك الحمد والشكر يا رب أخوات مراد الغزالات ديلارا وسيفدا”.

ولاقت الصورة إعجاب الالاف وتفاعلوا معها بشكل واسع منهم بسبب ملامح شقيقاته العربية، حيث أن والدته من أصول سورية. وخطفت شقيقته المحجبة الانظار للشبه الكبير مع شقيقها النجم المعروف في العالم العربي بشخصية “أمير” في مسلسل “عاصي”.




5 تعليقات


  1. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2983 ] 10/01/2017 في
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    اللي عاليمين حليوهه ..

  2. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8884 ] 10/01/2017 في
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    مااااش
    لازين ولا شي ‘ مغار ضيقة خاطر

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9468 ] 10/01/2017 في
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    ما عليهم

  4. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 457 ] 10/01/2017 في
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    ماشي حالهن حليوات .

  5. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10287 ] 10/01/2017 في
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    هههههههه


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