الهلال يقترب من “كانو”

محمود أحمد (صدى):
وقال خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق أن إدارة لنادي تلقت 6 عروض من أندية مختلفة لضم اللاعب الدولي.
بات محمد كانو لاعب نادي الاتفاق علي بعد خطوة من الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة.
وقال خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق أن إدارة لنادي تلقت 6 عروض من أندية مختلفة لضم اللاعب الدولي.
ودخل الهلال في مفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة من الاتفاق مع أجل الحصول علي خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.
بصراحة مكسب للهلال
بدل ما جالس يساوم الفريق سلمان الفرج على اساس انه ميسي
اذا تمت الصفقة للهلال جمهور الهلال هو من راح يرفض التجديد للفرج بمبلغ كبير