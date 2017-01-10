الهلال يقترب من “كانو”

محمود أحمد (صدى):

بات محمد كانو لاعب نادي الاتفاق علي بعد خطوة من الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة.

وقال خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق أن إدارة لنادي تلقت 6 عروض من أندية مختلفة لضم اللاعب الدولي.

ودخل الهلال في مفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة من الاتفاق مع أجل الحصول علي خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.