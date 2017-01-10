الجزائر تحذر فرنسا وهولاندا وتونس من هجمات “الذئاب المنفردة”

الجزائر (صدى):

حصلت السلطات الأمنية الجزائرية على معلومات استخباراتية، تفيد بتحرك “الذئاب المنفردة” لشن هجمات إرهابية على مواقع وأهداف بسيطة وسهلة، فى تحول استراتيجى للتنظيمات الإرهابية يرتكز على الهجمات الإرهابية البسيطة التى تعتبر أكثر تعقيدا باعتبار أنها تعتمد العشوائية والبساطة فى أدواتها وآلياتها بعيدا عن الأسلحة المتطورة والمعقدة.

وحذرت الجزائر بحسب مصدر مطلع، من الهجمات الإرهابية المرتقبة المستهدفة لبلاده، وعدد من الدول من بينها تونس وفرنسا وهولاندا، مشيرا إلى أن الجزائر اتخذت المعلومات المتحصل عليها على محمل الجد، وباشرت فى اتخاذ إجراءات أمنية لمواجهة التهديدات، مؤكدا أن المعلومات تم تداولها بين مختلف الجهات التى تتعامل مع الجزائر كفرنسا وتونس وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وكشف عن اجتماع أمنى رفيع سيتم عقده خلال الساعات المقبلة، بحسب صحيفة “الصباح” الجزائرية.