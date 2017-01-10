بالصور.. مسيرة “أيفون” منذ ولادته حتى الآن

ستيف جوبز قدم في 9 يناير 2007 بسان فرانسيسكو أول نسخة من آيفون

3 جي: تم طرحه في الأسواق في 2008، وحقق نجاحا كبيرا

4 جي: طُرح في الأسواق يوم 24 يونيو 2010

آيفون 5: عرض عام 2012، وجاء بشاشة حجمها 4 بوصات

آيفون 5 سي: تم طرحه في الأسواق في 20 سبتمبر 2013 واختفى سريعا

5 إس: قدم في 20 سبتمبر 2013، يتميز بمعالج بيانات أسرع بمرتين من أيفون 5

آيفون 6: كشف عنه النقاب في 9 سبتمبر 2014، يحتوي على معالج A8 ونظام آي أو إس 8

آيفون 6 إس: تم الإعلان عنه في 9 سبتمبر 2015، جاء بكاميرا متفوقة وعالية الجودة

إس إي: طرح في 2016 ويعتبر بديلا مطورا لآيفون 5 إس بتكلفة مقبولة