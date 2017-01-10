بالصور.. مسيرة “أيفون” منذ ولادته حتى الآن

وثق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرة هاتف “أيفون” منذ ولادة الاسم الشهير في عالم الهواتف الذكية.
يذكر أن الراحل ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق لدى أبل كشف في يناير 2007 عن أول جيل من أيفون.
ستيف جوبز قدم في 9 يناير 2007 بسان فرانسيسكو أول نسخة من آيفون
3 جي: تم طرحه في الأسواق في 2008، وحقق نجاحا كبيرا
4 جي: طُرح في الأسواق يوم 24 يونيو 2010
آيفون 5: عرض عام 2012، وجاء بشاشة حجمها 4 بوصات
آيفون 5 سي: تم طرحه في الأسواق في 20 سبتمبر 2013 واختفى سريعا
5 إس: قدم في 20 سبتمبر 2013، يتميز بمعالج بيانات أسرع بمرتين من أيفون 5
آيفون 6: كشف عنه النقاب في 9 سبتمبر 2014، يحتوي على معالج A8 ونظام آي أو إس 8
آيفون 6 إس: تم الإعلان عنه في 9 سبتمبر 2015، جاء بكاميرا متفوقة وعالية الجودة
إس إي: طرح في 2016 ويعتبر بديلا مطورا لآيفون 5 إس بتكلفة مقبولة
الأسواق استقبلت آيفون 7 وآيفون 7 بلس في 16 سبتمبر 2016 بعد شهور من التوقعات والشائعات