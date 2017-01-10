شاب أردني ينقذ سعودية بعد تعرضها لحادث تصادم

طلال الغامدي (صدى):

قام شاب أردني، بنقل مواطنة سعودية وبرفقتها زوجها للمستشفى، مما ساعد على تلقى المواطنة سرعة العلاج وتحسن حالتها الصحية، وذلك بعد اصطدام مركبة المواطن السعودي في مركبة الشاب الأردني في حي الشميساني بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقال المتحدث الرسمي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبدالسلام العنزي، بأن الشاب الأردني محمد محمد حيمور، ضرب أروع الأمثلة الكريمة والنبيلة وذلك عندما قام في نقل زوجة المواطن للمستشفى فور وقوع الحادثة وسجل تنازله لدى الجهات الأمنية بسرعة رغم أحقيته في الحادث وضرر مركبته.

وأضاف بأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ثمن موقف الشاب الأردني مؤكداً بأنه ليس مستغرب على أبناء المملكة الأردنية الهاشمية المواقف الطيبة التي تدل على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.