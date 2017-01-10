إحالة منظم حفلات ماجنة ونشرها للمحاكمة بتهم التغرير بالفتيات وتأمين المسكرات

نايف السالم (صدى):

أحيل متهم بتنظيم حفلات “أعياد الميلاد”، والتغرير بفتيات في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة عن طريق “سناب شات”، و”توتير”، و”إنستغرام”، إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة لمحاكمته شرعاً، بعدما رصد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام نشاطاته خلال الفترة الماضية.

ويواجه المتهم تهماً أبرزها التحريض على جريمة تنسيق وإقامة حفلات الـ “دي جي” الماجنة، وتأمين المسكرات وإعداد الأماكن الخاصة بذلك، ونشر المقاطع والصور الخاصة بتلك الحفلات التي تحضرها الفتيات، وإدارة مجموعة من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في “إنستقرام”، و”توتير”، و”سناب شات”.

وجاء إحالة ملف قضية المتهم إلى المحكمة بعد استكمال “المدعي العام” التحقيق معه خلال الفترة الماضية، حيث تم توجيه تهم عده مرفقة بأدلة وقرائن عدة، أبرزها ظهوره في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصف نوع “المسكرات” التي يحضرها لزبائنه بـ “ماء زمزم”، إضافة إلى أن تلك المسكرات مقروء عليها بطريقة ساخرة واستهزائيه، وغيرها من الأمور الأخرى.

وطلب “المدعي العام” من المحكمة تعزير المتهم في القضية، والتي تم ضبطها من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، وذلك بعد رصد نشاطاته عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة بمساعدة عدد من الأشخاص.

وكان المتهم الذي كون ومجموعه من مساعديه، شبكة لاستقطاب الزبائن من الفتيات وغيرهن من خلال تنظيم حفلات “أعياد الميلاد” وحفلات “التخرج”، وغيرهما من الحفلات في محافظات منطقة مكة المكرمة، باختيار مواقع محددة لتلك الحفلات، قد ضبط متلبسا بعد إعداد كمين له، بعد تتبع جهات الضبط ممثلة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تم تتبع المتهم من خلال تمثيل أعضاء الهيئة دور الزبون، ومن ثم التواصل معه على هاتفه المحمول والذي وضعه في حسابات المتهم نفسه بمواقع التواصل الاجتماعي.