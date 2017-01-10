بعد ثبوت نسب الطفلين. .أحمد عز يواجه الجمهور للمرة الاولى

القاهرة (صدى):

يخوض الفنان أحمد عز خلال أيام قليلة أول اختبار حقيقي لجماهيريته، ومدى تماسكها أو تأثرها بعد فشل قضيته مع زينة، التي حصلت على حكم قضائي بثبوت زواجهما ونسب طفليها إليه، وذلك من خلال عرض فيلمه الجديد “الخلية” الذي تعاون فيه مع المخرج طارق العريان.

كتن سبق لعز أن عرض فيلمه “ولاد رزق” قبل عامين وحقق من خلاله إيرادات مقبولة، بلغت 12 مليون جنيه، لكن القضية وقتذاك كانت مستمرة ولم يصدر فيها حكم نهائي، بعكس الظروف التي يعرض فيها فيلمه الجديد “الخلية”، والذي يعد العمل الأول له بعد حصول زينة على حكم جاء في مصلحتها.

ويراهن البعض على أن فيلم عز سيتأثر حتماً بخسارته للقضية، وسيكون دليلاً على تأثر جماهيريته، والبعض الآخر يراهن على نجاح الفيلم، وعدم ربط الجمهور بين العمل الفني ومشاكل بطله الشخصية.