“على بابا” يغازل ترامب بمليون وظيفة للأمريكان

واشنطن (صدى):

ناقش “جاك ما” الرئيس التنفيذي لمجموعة “علي بابا” الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في لقائه مع الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” خطة المجموعة في إدخال مليون شركة أميركية صغيرة على منصتها للبيع لزبائن صينيين على مدار السنوات الخمس المقبلة، إضافة لدعم الأنشطة الصغيرة وبخاصة في الغرب الأوسط مثل المزارعين وصناع الملابس الذين قد يطرقون أبواب السوق الصينية مباشرة من خلال المجموعة.

وقال “بوب كريستي” المتحدث باسم الشركة إن مجموعة “علي بابا” القابضة تتوقع أن تخلق المبادرة مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، إذ تضيف كل شركة من الشركات وظيفة.

في السياق، لم تذكر “علي بابا” ما إذا كان ترامب ورئيس الشركة تحدثا عن التحقيقات التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الممارسات المحاسبية للشركة.

وكانت “علي بابا” روجت من قبل لإدخال المزيد من الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة على المواقع الإلكترونية التابعة للشركة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها ما أهدافا محددة.