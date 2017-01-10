ترامب يعين صهره مستشاراً بدون راتب في البيت الأبيض

واشنطن (صدى):

أختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر المقاول والناشر المتزوج من ابنته إيفانكا، ليكون مستشارا كبيرا في البيت الأبيض.

جاء ذلك في بيان عن صادر عن ترامب بهذا التعيين بعد ساعات من قيام وسائل الإعلام بنشره بعد أن تكهنت لأسابيع حول دور رجل الأعمال الشاب (36 عاما) في البيت الأبيض لا سيما وانه واصل تعزيز نفوذه في الأشهر الماضية.

وقال ترامب في بيانه أن كوشنر الذي لن يتقاضى أي راتب طيلة فترة توليه هذا المنصب “نجح بشكل هائل في الأعمال كما في السياسة”، مؤكدا أن “جاريد قام بدور هائل وكان مستشارا موثوقا به طوال الحملة (الانتخابية) والمرحلة الانتقالية وأنا فخور بأنه سيتولى دورا قياديا في إدارتي”.