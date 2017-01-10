بالفيديو..سمية الألفي معلقة على خيانة فاروق الفيشاوي : زوجي ضعيف أمام الجنس الآخر

القاهرة (صدى):

علقت الفنانة المعتزلة سمية الألفي، على خيانة طليقها الفنان فاروق الفيشاوي، قائلة: “أؤمن أن الخيانة هي خيانة المشاعر وليس الجسد”.

وارجعت الألفي خلال برومو حلقة برنامج فحص شامل، المذاع على فضائية الحياة،سبب خيانة زوجها لها : “زوجي ضعيف أمام الجنس الآخر”

وذكرت أنها ابتعدت عن الظهور في الإعلام لأكثر من 12 عامًا، مؤكدًة أنها اتخذت قرار اعتزالها للفن بشكل مفاجئ، قائلة: “في أحد الأيام، استيقظت من النوم، واتخذت هذا القرار، ولم أفكر في الحجاب أبدًا”.

وابدت الألفي ندمها لعدم اعترافها بحفيدتها، من ابنها الفنان أحمد الفيشاوي، معلقة: “من الأول كنت رافضة عدم الاعتراف بالبنت”.