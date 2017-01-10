بالفيديو..سمية الألفي معلقة على خيانة فاروق الفيشاوي : زوجي ضعيف أمام الجنس الآخر

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المعتزلة سمية الألفي، على خيانة طليقها الفنان فاروق الفيشاوي، قائلة: “أؤمن أن الخيانة هي خيانة المشاعر وليس الجسد”.
وارجعت الألفي خلال برومو حلقة برنامج فحص شامل، المذاع على فضائية الحياة،سبب خيانة زوجها لها : “زوجي ضعيف أمام الجنس الآخر”
وذكرت أنها ابتعدت عن الظهور في الإعلام لأكثر من 12 عامًا، مؤكدًة أنها اتخذت قرار اعتزالها للفن بشكل مفاجئ، قائلة: “في أحد الأيام، استيقظت من النوم، واتخذت هذا القرار، ولم أفكر في الحجاب أبدًا”.
وابدت الألفي ندمها لعدم اعترافها بحفيدتها، من ابنها الفنان أحمد الفيشاوي، معلقة: “من الأول كنت رافضة عدم الاعتراف بالبنت”.
4 تعليقات
يتشابهون كانهم اخوان مو ازواج😂
كل الرجال كذا مو بس زوجك
“أؤمن أن الخيانة هي خيانة المشاعر وليس الجسد”
تبرير فاسد لا يصدر من امرأة تحترم أنوثتها وسمعتها ودينها..
وقولها: “زوجي ضعيف أمام الجنس الآخر”
هل ضعف الرجل أمام المال فيقبله بالحرام ، هل هذا مسوغ لقبولك لهذا المال أم لا بد لك من كلمة لتصحيح مصدر المال.. فأي جسد نبت من سحت فالنار أولى به!
وكذلك ضعف الرجل أمام النساء.. ليس مسوغا للتبرير الفاسد بأن الخيانة هي خيانة المشاعر.. بل هذه هي الدياثة ولكن بالعكس..
رضيت بالعيش معه وهو مجاهر بالفجور مع النساء.. يقول الله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} وليس الخيانة عندي خيانة المشاعر!
هذه شيطانة تسوغ العيش في الحرام وتدعو بكلامها للتأسي بها.
إخس عليه ،،
راجل وحش خالص ،،،