التنمية الصناعية يعرض فرص استثمارية واعدة على المستثمرين

علي القحطاني (صدى):

كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي للمستثمرين في القطاع الصناعي عن عددا من الفرص الصناعية المتنوعة التي تستهدف إنشاء مشروعات صناعية في مجالات مختلفة.

وشملت مجموعة الفرص الاستثمارية الصناعية مجالات متنوعة من بينها، إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، وصمامات الحديد المطاوع، وأواني المائدة الزجاجية، والعدسات البلاستيكية للنظارات الطبية، إلى جانب الصناعات ذات العلاقة بالقطاع الطبي كمجال الانسولين البشري، ولقاحات التطعيم البشري.

واوضح الصندوق في عرضه للفرص الاستثمارية، أن ذلك جاء على أحدث الأرقام والمؤشرات الاحصائية لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي حاجة السوق المحلية وتسد الفجوة في بعض المنتجات الاستراتيجية، اعتمادا على مستوى الاستهلاك وحجم الطلب المستقبلي.