كشف حقيقة تجنيد الرئيس السيسي للفتيات إجباريا! !

القاهرة (صدى):

تداولت مواقع وصحف إلكترونية خبرا عن صدور قرار رئاسي بتجنيد إجباري للفتيات ، واتضح ان الأمر يتمثل في صدور قرار لوزارة التضامن خاص بتكليف الفتيات بتأدية الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من فبراير المقبل.

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 4 يناير الجاري، على تكليف الإناث جميعًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بأداء الخدمة العامة، بشرط مضي ثلاثة سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

كما نص القرار الذي يصدر بشكل سنوي أن على المكلفين صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكتبالخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل رسميًا 1/1/2017.

ويكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “النيابة العامة، التأمينات اﻹجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية اﻷيتام، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو اﻷمية، تكافل وكرامة، التعداد، اﻷسر المنتجة، خدمات الطفولة، والخدمات التعليمية”.