  • نشر : 2017/01/10 - 1:54 م
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  • منوعات

كشف حقيقة تجنيد الرئيس السيسي للفتيات إجباريا! !

كشف حقيقة تجنيد الرئيس السيسي للفتيات إجباريا! !
القاهرة (صدى):

تداولت مواقع وصحف إلكترونية خبرا عن صدور قرار رئاسي بتجنيد إجباري للفتيات ، واتضح ان الأمر يتمثل في صدور قرار لوزارة التضامن خاص بتكليف الفتيات بتأدية الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من فبراير المقبل.

 

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 4 يناير الجاري، على تكليف الإناث جميعًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بأداء الخدمة العامة، بشرط مضي ثلاثة سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

كما نص القرار الذي يصدر بشكل سنوي أن على المكلفين صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكتبالخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل رسميًا 1/1/2017.

ويكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “النيابة العامة، التأمينات اﻹجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية اﻷيتام، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو اﻷمية، تكافل وكرامة، التعداد، اﻷسر المنتجة، خدمات الطفولة، والخدمات التعليمية”.

 




6 تعليقات


  1. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8882 ] 10/01/2017 في
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    وش الفايده منهن ؟

  2. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5807 ] 10/01/2017 في
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    زي القذافي وحارساته

  3. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10279 ] 10/01/2017 في
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    المصريات لايق عليهن التجنيد الوحدة طول وعرض تقل جدار وفيهن شراسة بالطبع

  4. jamalco [ عدد التعليقات: 4721 ] 10/01/2017 في
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    الوطن عرض ووطن لانحميه لانستحق نعيش فيه

  5. ابو هاجــــوس [ عدد التعليقات: 49 ] 10/01/2017 في
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    المصريات مفطح جامد اوي اوي

  6. رعد *** [ عدد التعليقات: 655 ] 10/01/2017 في
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    تجهيز عسكر جديد للمظاهرات : حروب اليوم لاتحتاج افراد


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