بالفيديو ..تعرف على رفقاء الإرهابي “الصاعدي” لحظة الإفراج عنه قبل 5 سنوات

عادل الحربي (صدى):

قالت مصادر أن الفيديو المتداول للحظة الإفراج عن الإرهابي “طلال بن سمران الصاعدي” منذ 5 سنوات، كان في 30 من رجب 1433 هـ، وظهر فيه استقبال عدد من الأشخاص للسجناء المفرج عنهم أمام بوابة سجن الحائر، بعد انقضاء مدة محكومياتهم،

وأضافت المصادر، أن من بين الأسماء التي أفرج عنها في ذلك اليوم وكان عددهم 120 سجينا، وظهر بعضهم في الفيديو الذي التقطه جميعة “حسم”، الموقوف السابق “معيض القحطاني” شقيق “ندى القحطاني” التي هاجرت إلى سوريا وانضمت لكتيبة الخنساء، و “فيصل الزهراني” الذي غادر هو الآخر إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيمات المتطرفة.

وأشارت إلى أن الأسماء تضمنت كذلك الموقوف السابق “بندر الدعجاني” الذي غادر لاحقاً إلى سوريا، و “نواف المقطاطي” و “ممدوح مطيع الصاعدي” الذي غادر إلى سوريا وقُتِل هناك في 2014، و “عبدالله قاعد المقاطي” شقيق “سعد قاعد المقاطي” المدرج ضمن قائمة المطلوبين بالخارج، و “فيحان غازي المقاطي”، و “بندر حمود الدعجاني”، و “فيصل سعود العوفي” الذي قتل في العراق 2015، بحسب “العربية نت”.