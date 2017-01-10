بالصورة.. هكذا كانت نادين الراسي عام 1997!

بيروت (صدى):
تناقل محبو الفنانة اللبنانية نادين الراسي، صورة قديمة لها من أرشيفها الفني اُلتقطت لها عام 1997، أي منذ 20 عاماً.
كانت نادين قد نشرت صورة لها مع خطيبها عبر الإنترنت، ظهرا فيها وهما يستمتعان بوقتهما على شاطىء البحر.
تناقل محبو الفنانة اللبنانية نادين الراسي، صورة قديمة لها من أرشيفها الفني اُلتقطت لها عام 1997، أي منذ 20 عاماً.
كانت نادين قد نشرت صورة لها مع خطيبها عبر الإنترنت، ظهرا فيها وهما يستمتعان بوقتهما على شاطىء البحر.
11 تعليق
سبحان الله
قبل عشرين سنه كانت اكبر من الان هههه والان احلى واصغر ،
كذا المكياج والعمليات تسوي ؟؟؟ 😳
ولا كأنها هي
عمليات تغير الاقشر تخليه زوين
معقوله يالفهد !!!! هالحين الاقشر يسوون له عمليات ؟ وش نوع العمليات ” سحب براطم والا تنفيخها والا نفخ الجبهه ؟؟؟؟
بعدين لوسمحت لاعاد تسميه الاقشر ” هذا المسلي ابوسعبوله الله يديمه
فعلا تغيرت بس نظرةالعين زي ماهي
في كل احوالها مش حلوه 😞😞
لان اصلا هي ليست جميله
فرررق
الصوره الثانيه اللي على اليسار حلوه ومزيونه اللي معي لايك
هي نفسها بس مع الوقت غيرت اللوك من شعر وحواجب ومكياج ،،،
مافيه فايدة ابد يموت الزمار واصابعة تلعب🙄
Mon
ايه يامون ‘ دام ربي خلق زين خلق له عشاق