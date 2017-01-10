بالصورة.. هكذا كانت نادين الراسي عام 1997!

بيروت (صدى):

تناقل محبو الفنانة اللبنانية نادين الراسي، صورة قديمة لها من أرشيفها الفني اُلتقطت لها عام 1997، أي منذ 20 عاماً.

كانت نادين قد نشرت صورة لها مع خطيبها عبر الإنترنت، ظهرا فيها وهما يستمتعان بوقتهما على شاطىء البحر.