  • نشر : 2017/01/10 - 1:05 م
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  • 11 تعليق
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بالصورة.. هكذا كانت نادين الراسي عام 1997!

بالصورة.. هكذا كانت نادين الراسي عام 1997!
بيروت (صدى):

تناقل محبو الفنانة اللبنانية نادين الراسي، صورة قديمة لها من أرشيفها الفني اُلتقطت لها عام 1997، أي منذ 20 عاماً.

كانت نادين قد نشرت صورة لها مع خطيبها عبر الإنترنت، ظهرا فيها وهما يستمتعان بوقتهما على شاطىء البحر.




11 تعليق


  1. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8882 ] 10/01/2017 في
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    سبحان الله
    قبل عشرين سنه كانت اكبر من الان هههه والان احلى واصغر ،

    كذا المكياج والعمليات تسوي ؟؟؟ 😳

  2. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10279 ] 10/01/2017 في
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    ولا كأنها هي

  3. alfahad41 [ عدد التعليقات: 1041 ] 10/01/2017 في
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    عمليات تغير الاقشر تخليه زوين

  4. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8882 ] 10/01/2017 في
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    معقوله يالفهد !!!! هالحين الاقشر يسوون له عمليات ؟ وش نوع العمليات ” سحب براطم والا تنفيخها والا نفخ الجبهه ؟؟؟؟
    بعدين لوسمحت لاعاد تسميه الاقشر ” هذا المسلي ابوسعبوله الله يديمه

  5. بسمة رضا [ عدد التعليقات: 38 ] 10/01/2017 في
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    فعلا تغيرت بس نظرةالعين زي ماهي

  6. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5807 ] 10/01/2017 في
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    في كل احوالها مش حلوه 😞😞
    لان اصلا هي ليست جميله

  7. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9464 ] 10/01/2017 في
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    فرررق

  8. سعيد [ عدد التعليقات: 1461 ] 10/01/2017 في
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    الصوره الثانيه اللي على اليسار حلوه ومزيونه اللي معي لايك

  9. غرام [ عدد التعليقات: 599 ] 10/01/2017 في
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    هي نفسها بس مع الوقت غيرت اللوك من شعر وحواجب ومكياج ،،،

  10. MoOon [ عدد التعليقات: 22 ] 10/01/2017 في
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    مافيه فايدة ابد يموت الزمار واصابعة تلعب🙄

  11. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8882 ] 10/01/2017 في
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    Mon

    ايه يامون ‘ دام ربي خلق زين خلق له عشاق


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