بالصورة..الفنانة اليمينة بلقيس تعلن انفصالها

فهمي محمد (صدى):

نشرت الفنانة اليمينة بلقيس، تغريدة لها على تويتر، اكدت فيها انفصالها التام عن شركة روتانا للانتاج الفني.

وتعجب متابعون لبلقيس من الانفصال، وتسائلوا عن سببه بالرغم من ان الشركة أنتجت لها أعمالها السابقة وألبومين غنائيين هما مجنون و زي ما أنا.