بالصورة..الفنانة اليمينة بلقيس تعلن انفصالها

فهمي محمد (صدى):
نشرت الفنانة اليمينة بلقيس، تغريدة لها على تويتر، اكدت فيها انفصالها التام عن شركة روتانا للانتاج الفني.
وتعجب متابعون لبلقيس من الانفصال، وتسائلوا عن سببه بالرغم من ان الشركة أنتجت لها أعمالها السابقة وألبومين غنائيين هما مجنون و زي ما أنا.
16 تعليق
محد درى عنك ترا تلايطي
اشو فكرته انصالها عن زوجها
قريبا يالست محرومه تسمعينه الا اذا هو طماع ورخمه
قول خير الله يجمع شملهم ويديهم
تذكري كلامي
هههههههههههههههههههههههه
احسب انفصلها عن الاغاني
مثلك على بالى انفصلت عن زوجها قلت فى نفسى مايمديهم!!!!
عالم فاضية ……
والله احسبها تطلقت 😞
ههههههه العجله شينه
يمكن زوجها ورى انفصالها من شركة روتانا..
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يا الله عليكم والحسد مالي قلوبكم ، تفرحون على انفصالها من زوجها ، لا تتمنون الشر فيقع عليكم.. حسبنا الله ونعم الوكيل
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أكيد زوجها بيصير ينتج لها ,,,
اركدوا فديتكم شغل العجلة مره شيــــــــــــــــــــــن ))_—_((