  • نشر : 2017/01/10 - 12:48 م
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بالصورة..الفنانة اليمينة بلقيس تعلن انفصالها

بالصورة..الفنانة اليمينة بلقيس تعلن انفصالها
فهمي محمد (صدى):

نشرت الفنانة اليمينة بلقيس، تغريدة لها على تويتر، اكدت فيها انفصالها التام عن شركة روتانا للانتاج الفني.

وتعجب متابعون لبلقيس من الانفصال، وتسائلوا عن سببه بالرغم من ان الشركة أنتجت لها أعمالها السابقة وألبومين غنائيين هما مجنون و زي ما أنا.




16 تعليق


  1. محمد السحيمي [ عدد التعليقات: 42 ] 10/01/2017 في
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    محد درى عنك ترا تلايطي

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11679 ] 10/01/2017 في
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    اشو فكرته انصالها عن زوجها

  3. alfahad41 [ عدد التعليقات: 1041 ] 10/01/2017 في
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    قريبا يالست محرومه تسمعينه الا اذا هو طماع ورخمه

  4. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11679 ] 10/01/2017 في
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    قول خير الله يجمع شملهم ويديهم

  5. alfahad41 [ عدد التعليقات: 1041 ] 10/01/2017 في
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    تذكري كلامي

  6. ابو عبدالله [ عدد التعليقات: 270 ] 10/01/2017 في
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    هههههههههههههههههههههههه
    احسب انفصلها عن الاغاني

  7. هشــــــــــــــــــــــام [ عدد التعليقات: 2 ] 10/01/2017 في
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    مثلك على بالى انفصلت عن زوجها قلت فى نفسى مايمديهم!!!!

  8. ذهب مع الريح [ عدد التعليقات: 97 ] 10/01/2017 في
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    عالم فاضية ……

  9. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5807 ] 10/01/2017 في
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    والله احسبها تطلقت 😞

  10. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9464 ] 10/01/2017 في
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    ههههههه العجله شينه

  11. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1249 ] 10/01/2017 في
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    يمكن زوجها ورى انفصالها من شركة روتانا..

  12. هولاكو [ عدد التعليقات: 46 ] 10/01/2017 في
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  13. ابو سعيد [ عدد التعليقات: 70 ] 10/01/2017 في
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    يا الله عليكم والحسد مالي قلوبكم ، تفرحون على انفصالها من زوجها ، لا تتمنون الشر فيقع عليكم.. حسبنا الله ونعم الوكيل

  14. doom [ عدد التعليقات: 44 ] 10/01/2017 في
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  15. غرام [ عدد التعليقات: 599 ] 10/01/2017 في
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    أكيد زوجها بيصير ينتج لها ,,,

  16. ابو هاجــــوس [ عدد التعليقات: 49 ] 10/01/2017 في
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    اركدوا فديتكم شغل العجلة مره شيــــــــــــــــــــــن ))_—_((


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